Publicado hace 17 minutos por pcmaster a elperiodico.com

Decir 'no' a las soluciones médicas estándares fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decir 'no' a mi propio ser interior habría sido aún más difícil". Con estas palabras relata Elle McPherson fundamentaba su negativa a recibir quimioterapia para tratar el cáncer de mama que sufre desde hace siete años. Las reacciones a la postura de la modelo australiana no se han hecho esperar, sobre todo, cuando en países como España, esta patología supone el 28,9% del total de enfermedades oncológicas en las mujeres.