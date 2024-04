Necesitamos un éxodo del sionismo [ENG]

Publicado hace 1 hora por XXguiriXX a theguardian.com

La versión de liberación del sionismo político es en sí misma profana. Desde el principio, exigió la expulsión masiva de los palestinos de sus hogares y tierras ancestrales en la Nakba. El sionismo nos ha traído a nuestro actual momento de cataclismo y es hora de que digamos claramente: siempre nos ha dirigido hasta aquí. Es un falso ídolo que ha llevado a demasiados de los nuestros por un camino profundamente inmoral que ahora les lleva a justificar la destrucción de mandamientos fundamentales: no matarás. No robarás. No codiciarás.