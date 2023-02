Necesidad y conveniencia en el transporte público (Roger Senserrich)

Publicado hace 19 minutos por ccguy a 4freedoms.substack.com

Hace unos días escribía por VP sobre un problema recurrente al hablar sobre ferrocarril y transporte público en España: cuando planificamos líneas para quien “necesita” transporte público, no como una alternativa útil y conveniente al vehículo privado. Si la idea de partida es dar una alternativa dirigida a aquellos que son pobres o no tienen coche, el producto final va a tener dos problemas importantes de forma casi inevitable. Para empezar, la prioridad de diseño será la extensión del servicio, no la calidad de este. (...)