Naftogaz de Ucrania se ha convertido en la primera entidad del gobierno ucraniano en incumplir desde el comienzo de la invasión rusa, después de que la empresa estatal de energía dijera que no realizaría los pagos de los bonos internacionales antes del vencimiento de un período de gracia el martes. El incumplimiento puede acelerar los reembolsos de los otros dos bonos de Naftogaz, pero no desencadena un incumplimiento cruzado soberano. La compañía de energía dijo en un comunicado que no había logrado obtener el apoyo de los acreedores en...