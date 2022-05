Nadal: "El dolor me quita la felicidad, ya no para jugar, sino para vivir"

Publicado hace 34 minutos por Chitauri a marca.com

Rafael Nadal desveló, tras su derrota en los octavos de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov (1-6, 7-5 y 6-2), que si no toma "ningún antiinflamatorio" iría "cojo", además de puntualizar que no está lesionado, sino que es un "jugador que vive con una lesión". "Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antiinflamatorios porque si no no puedo entrenar".