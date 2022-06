Publicado hace 15 minutos por Ardagh a elconfidencial.com

Haciendo bueno el refrán "muerto el perro, se acabó la rabia", hasta que Rafa Nadal no abandone el tenis, es evidente que en Francia no van a quitarse la rabia que les da verle ganar Roland Garros año tras año. "No acepto que me etiqueten como dopado cuando desde hace siete años trabajo miles de horas cada puto día. Al final, cansa".