Publicado hace 1 hora por Noctuar a eldiario.es

La gente sólo conoce el concepto del matrimonio infantil, pero no sabe cuán extendido está este crimen y que ocurre cada dos segundos. El que tiene mayor prevalencia de casos de matrimonio infantil es India, por estadística, aunque la ley lo persigue. Pero una ley sin educación es como darle a alguien un coche sin instrucciones. Tendrás accidentes, tu vida correrá peligro. Tienen una ley con la que no se ha hecho pedagogía y no hay castigo para quien la rompe. Es muy fácil manipular la ley a través de la religión o la cultura.