«Al nacer, los médicos dijeron a mis padres que era un vegetal»

Publicado hace 38 minutos por periolisto89 a elcorreo.com

«¿Tú me ves alguna dificultad al hablar? ¿Crees que me explico correctamente contigo? ¿Interactúo adecuadamente contigo?», pregunta Claudia María Tecglen, psicóloga y emprendedora social, al otro lado de la videollamada. La respuesta a la primera de las preguntas es no, la dos siguientes, todo lo contrario, sí. «Pues a mis padres, cuando nací con cinco meses y medio y pesando 900 gramos, les dijeron que era un vegetal y que la mejor inversión en mí sería comprar una silla crecedera», responde de inmediato.