Mutua Madrileña no paga un seguro de robo porque a la víctima le devuelven un trozo de la moto

Publicado hace 21 minutos por josemaX a consumidorglobal.com

La compañía aseguradora española se agarra a cualquier resquicio legal con tal de no asumir sus responsabilidades con los clientes, según varios afectados. Mutua Madrileña se escuda en una cláusula que figura en la póliza en la que reza “robo total”. Y, como ha aparecido el chasis, “dicen que ya no es robo total, que no lo cubre y adiós a la indemnización”