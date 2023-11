Publicado hace 1 hora por MiguelDeUnamano a eldiario.es

Varios hoteles de Montevideo, Buenos Aires y Bogotá han cancelado las reservas del ex Pink Floyd, a pocos días del paso de su gira de despedida 'This Is Not A Drill', aparentemente por la defensa del pueblo palestino. Sus continuas puntualizaciones no han evitado la reciente publicación de The Dark Side of Roger Waters, un breve documental que pretende demostrar su antisemitismo. “Absolutamente no. No soy antisemita. Pero eso no evita que los imbéciles intenten desprestigiarme calificándome como tal”.