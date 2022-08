Murió una niña de 11 años con problemas de desnutrición tras descompensarse en una escuela en Argentina

Publicado hace 25 minutos por Paladio a pagina12.com.ar

La situación en los barrios del sur de la Capital argentina es alarmante: chicas y chicos no tienen para comer, las viandas consisten en un sandwich y una fruta. En las escuelas de jornada simple como ésta, se reparte medio vaso de leche con galletitas pero sólo a quienes asisten a clases. "Nadie te prepara para decirle que no tenés más leche a un nene cuando tiene hambre. Hay nenes que te piden dos o tres veces leche y se las tenés que negar, porque no hay más", dijo Natalia González, que es maestra de grado del colegio.