Quiere mantenerlos "cautivos todo el día". "Hace unos años nos dimos cuenta de cuánto cuesta. ¿Que salgan a la hora del almuerzo? Tenemos un restaurante. También tenemos un gimnasio, una nueva guardería y otras instalaciones que los mantienen pegados al edificio". "Tengo una política de no trabajar desde casa. Ojalá todos los demás se sumaran a ella, cuanto antes, mejor. La industria no puede permitírselo. No podemos tener gente trabajando tres días a la semana y cobrando cinco días a la semana", añadió criticando el trabajo en remoto.