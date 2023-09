Las multas de hasta 500 euros que te pueden poner si vas de pasajero en un coche

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a autobild.es

Tal vez no lo sabías, pero ir de pasajero en un coche no te exime de responsabilidad. Si cometes alguna de estas infracciones, la DGT te multará con hasta 500 euros, por lo que es importante saber qué puedes y qué no puedes hacer desde el asiento del acompañante.