Multas de 100.000 euros por usar anglicismos en Italia

El proyecto de ley, que choca con un Gobierno que tiene el Ministerio Made in Italy, levanta una ola de críticas. Y la enfermedad es real: el uso, cada vez más extendido en Italia, de todo tipo de palabras extranjeras en sustitución de términos italianos (casi siempre equivalentes), tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Sin embargo, es la medicina la que ha levantado una polvareda: un proyecto de ley que se propone castigar con multas de hasta 100.000 € a toda compañía, universidad y funcionario público que use palabras no italianas.