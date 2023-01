Las mujeres repatriadas de Siria querían "pasar a la acción" como sus maridos yihadistas

Publicado hace 1 hora por POxtre a elconfidencial.com

Las dos españolas repatriadas tras años en un campamento para familias de yihadistas han declarado ante el juez de la A.N., al que han tratado de convencer de que no tenían nada que ver con el terrorismo. Han sostenido que solo siguieron a sus maridos y se dedicaron a cuidar hijos. El juez no las cree y las ha enviado a prisión por un presunto delito de integración en organización terrorista. En el auto dice que sus palabras en el pasado las delatan y destaca que quisieron pasar a la acción como sus esposos por su compromiso con el Daesh.