¿Por qué las mujeres competimos entre nosotras?

Publicado hace 2 días por me_joneo_pensando_en_ti a nytimes.com

Las mujeres compiten entre sí, se comparan, se restan autoridad y se debilitan unas a otras. Para muchas mujeres es normal sentir que tienen que protegerse del resto de las mujeres. Y eso es agotador. Durante años me cansé tratando de entender por qué otras chicas pasaban de ser mis aliadas más cercanas a mis más temidas enemigas. Soy autora de una columna de consejos y recibo muchas preguntas de mujeres que quieren saber qué hacer cuando no confían en otras mujeres, así que sé que no soy la única.