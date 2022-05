“Mujeres, animaos a trabajar en las obras, cada vez somos más y hay muchas herramientas que nos ayudan"

Publicado hace 1 hora por Paniquero a cope.es

María Jesús relata que “en 2003 tenía una hija con dos años y mi padre se dedicaba a la construcción. Como no encontraba trabajo le dije que podía trabajar con él, a lo que me dijo que estaba loca porque era muy duro, pero le respondí que me daba igual y que quería probar, así que me llevó a la empresa, le gustó y me contrató”.