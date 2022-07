La mujer que mató de una cuchillada a su esposo en San Pedro: "No me siento culpable de una muerte que no quise que pasara"

Publicado hace 10 minutos por IVAJ a laopiniondemurcia.es

Hace tres años, la joven fue arrestada y mandada a prisión provisional por matar a Esteban, que recibió una cuchillada en la yugular. Algo que ella nunca ha negado que hizo (es más, el día de los hechos llamó ella misma a Emergencias para decirlo), pero que, insiste, no fue un crimen: fue un accidente, en el transcurso de una discusión de cuyo comienzo hay hasta un vídeo. "Cuando yo me enteré en el calabozo de que Esteban había muerto, y de que iba a ir a la cárcel, me alegré de que hubiese grabado todo", declaró este viernes Sofía.