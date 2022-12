Una mujer está en estado crítico tras ser apuñalada por su ex pareja en Montequinto

Publicado hace 32 minutos por dmeijide a diariodesevilla.es

Una mujer de 31 años, de nacionalidad guatemalteca, se encuentra en estado crítico en la UCI tras haber sido apuñalada presuntamente por su ex pareja en Montequinto. Todo apunta a que se trata de un caso de violencia de género. Existe al menos una denuncia previa de maltrato y él tiene una orden de alejamiento de ella en vigor. En la valoración de riesgo del sistema Viogen, el caso estaba calificado como de riesgo no apreciado, el nivel más bajo de la escala que utiliza este sistema de protección a las víctimas de malos tratos. El hombre no hab