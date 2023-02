La mujer abofeteada en un TikTok niega ser maltratada: "Sólo me ha dado dos palizas"

Publicado hace 27 minutos por coldchiliandhotchilly a acortar.link

La joven que fue abofeteada por su pareja en un directo de TikTok ha negado ser maltratada en un nuevo directo de la red social, donde ha asegurado no ser "maltratada" y que su novio solo le ha dado "dos palizas". En todo momento la mujer ha defendido a su pareja y ayer lo acompañó al juicio rápido que se celebró en los Juzgados de Soria, donde no pudo dictarse sentencia al no conformarse el acusado con la petición de la Fiscalía, que reclama para él un año de prisión. En un nuevo directo de la red social la mujer ha insistido en que su pareja