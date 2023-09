"La muerte de Emma no fue un accidente: los rusos nos atacaron"

Publicado hace 1 hora por suppiluliuma a es.ara.cat

Ruben Mawik no puede evitar sentirse culpable. Él sobrevivió, aunque arrastrará lesiones toda su vida, pero sus compañeros, la barcelonesa Emma Igual y el canadiense Anthony Tonko Inhat no pueden contarlo. Murieron el 9 de septiembre cuando el coche con el que evacuaban a civiles de la primera línea de frente en el Donbass recibió el impacto de un proyectil. Rubén no tiene ninguna duda de que fue un ataque deliberado: “Los rusos nos atacaron, no fue un accidente”, remarca con la voz entrecortada.