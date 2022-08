Muere Steven Hoffenberg, socio de Jeffrey Epstein y ex dueño de ‘The New York Post’

Publicado hace 1 hora por camachosoft a infobae.com

Steven Hoffenberg, uno de los socios de Jeffrey Epstein y antiguo propietario de The New York Post, murió a la edad de 77 años, de acuerdo con información publicada por el diario británico Daily Mail. Hoffenberg es conocido por ser responsable de uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos. Un amigo de Hoffenberg se comunicó días atrás con la policía, preocupado al no saber nada de él. Los oficiales se presentaron en la vivienda de Derby, Connecticut (EEUU) el martes, y encontraron al empresario tirado en el suelo.