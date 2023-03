Publicado hace 2 horas por Pacofrutos a jenesaispop.com

Steve Mackey, bajista de Pulp y productor de artistas como M.I.A., Florence + the Machine, Arcade Fire o The Long Blondes, ha fallecido a los 56 años. Su mujer, la estilista Katie Grand, lo ha anunciado en su cuenta de Instagram, sin revelar la causa de la muerte, según recoge The Guardian: «Después de tres meses en el hospital, luchando con toda su fuerza y determinación, estamos devastados tras decir adiós a mi brillante y hermoso marido, Steve Mackey».