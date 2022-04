Muere Silvia Gambino, actriz de 'Escenas de matrimonio', a los 57 años

Publicado hace 58 minutos por mariKarmo a formulatv.com

La actriz Silvia Gambino ha muerto a los 57 años de edad a causa de un cáncer. La triste noticia ha sido confirmada por el actor, director y productor Alberto Closas, exmarido de la fallecida intérprete de origen italiano, a través de su cuenta de Instagram. "Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos, Rosita. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa", comenta su expareja en Instagram.