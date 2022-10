Publicado hace 18 minutos por camachosoft a deadline.com

Muere Anthony Robert McMillan, más conocido como Robbie Coltrane, actor británico de cine y televisión. Es famoso por sus apariciones como Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye y The World Is Not Enough, y como el Dr. Wikipedia. Noticia en ingles