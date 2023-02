Publicado hace 1 hora por fotografia_ambulante a lavanguardia.com

El actor estadounidense Richard Belzer, que se convirtió en uno de los detectives más populares de la televisión por su papel como John Munch en las serie Ley y orden y Homicide: Life on the Street, murió este domingo a los 78 años en su casa de Bozouls, en el sur de Francia, según informó The Hollywood Reporter.