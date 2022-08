Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a sonicwavemagazine.com

El guitarrista y compositor Rafael Fernández Callejo, uno de los fundadores del grupo pacense Tam Tam Go!, murió ayer, según han anunciado los hermanos Campillo en sus redes. «La primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a él. Ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva», ha recordado Nacho. Tam Tam Go! se funda en 1987 por Javier Ortiz, Rafa Fernández Callejo y los hermanos Nacho y Javier Campillo.