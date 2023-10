Publicado hace 51 minutos por MirandesOnline a rtve.es

Una mujer de 96 años, Josefa Bravo, ha muerto este sábado tras ser atacada este martes por dos perros en El Paraje, una pedanía de la localidad de Alguazas, Murcia. Los animales no disponían de microchip y pertenecían a su vecino. La anciana ha fallecido en el Hospital Morales Meseguer a consecuencia de las graves mordeduras por todo su cuerpo. Los sanitarios no pudieron atenderla hasta que no llegaron los propietarios de los animales, un chico y una chica de 24 y 25 años que lograron detener su agresividad y calmarlos.