Melanie, una de las solo 9 mujeres que tocaron en el Woodstock original de 1969, ha muerto a los 76 años el pasado 23 de enero, según ha informado su familia. Con una increíble voz Anne Safka-Schekeryk triunfó con su canción de 1970 "Lay Down (Candles in the Rain)", inspirada, de hecho, en su experiencia en el festival. Tuvo varios éxitos más -entre ellos "Brand New Key" y una versión de "Ruby Tuesday" de los Rolling Stones- en una carrera que comenzó en 1967 y continuó hasta su muerte. Antes de fallecer, estaba trabajando en su 32º álbum