Muere Julián Muñoz a los 76 años

Publicado hace 1 hora por Ben_Really a elperiodico.com

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha muerto a los 76 años tras luchar durante varios meses contra un cáncer que el mismo denominó "galopante" que le fue diagnosticado tras una caída. "Yo sabía que tenía un tumor porque soy fumador desde hace 60 años. El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tumor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál" explicó él mismo en la última entrevista que hizo en