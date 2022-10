Muere Jerry Lee Lewis, la última leyenda de la edad dorada del rock and roll

Publicado hace 1 hora por camachosoft a elpais.com

Jerry Lee Lewis, el padre fundador del rock and roll que no cesaba de golpear el piano, el llamado fanfarrón del country, ha muerto este viernes a los 87 años en su casa de Memphis, según han avanzado varios medios estadounidenses y ha confirmado Reuters. Lewis era conocido por éxitos como Whole Lot of Shakin’ Going On, Great Balls of Fire, Breathless y High School Confidential. El músico sufrió durante los últimos años de su vida varias enfermedades y lesiones.