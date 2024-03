Publicado hace 4 horas por karakol a 20minutos.es

Eric Carmen, líder de la banda de power pop Raspberries y conocido por su éxito como solista con 'All by Myself' (1975), murió el pasado fin de semana a los 74 años, ha informado su esposa a través de la web del músico. "Con gran tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Eric Carmen", ha escrito la esposa del artista, Amy Carmen.