Muere en combate Vladimir Yezhov. Era uno de los desarrolladores del videojuego Stalker 2. [UCR]

Publicado hace 1 hora por Paladio a glavcom.ua

"Uno de los desarrolladores del juego S.T.A.L.K.E.R. R.I.P. Vladimir "Fresh" Yezhov murió", escribió el voluntario Tim Zlatkin. Además, la muerte de Yezhov fue confirmada por el experto militar Igal Levin. Yezhov en su círculo íntimo era conocido por el apodo de Fresh. Sin duda, era una persona muy talentosa y trabajó para GSC Game World y participó no solo en juegos ucranianos como STALKER y Cossacks, sino también en otros proyectos: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu y Sherlock Holmes: Devil's Daughter.