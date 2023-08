Muere el actor Marc Gilpin, estrella infantil de 'Tiburón 2', a los 56 años

Publicado hace 22 minutos por ur_quan_master a elespanol.com

El intérprete falleció el pasado sábado a consecuencia de un cáncer de cerebro, según anunció su hermana, la también actriz Peri Gilpin. , Gilpin participó a finales de los 70 y en la década de los 80 en diversas series de la televisión estadounidense y en películas como el wéstern La leyenda del Llanero Solitario (1981), el thriller License to Kill (1989) o la comedia She's Out of Control (1989). En los 90 se retiró del mundo del espectáculo para trabajar como ingeniero informático