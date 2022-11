Muere a los 98 años el actor Leslie Phillips

Publicado hace 17 minutos por camachosoft a telemundo.com

El actor Leslie Phillips ha fallecido a los 98 años. La carrera cinematográfica de este veterano secundario del cine británico supera los 170 títulos, destacando su vinculación al programa de sketches de humor Carry On y la aportación de la voz en versión original del Sombrero Seleccionador en la saga Harry Potter. Carry On Nurse (1959), Carry On Teacher (1959) y Carry On Constable (1960) cimentaron la fama de Phillips como burgués lechuguino y estirado, inscribiendo en el imaginario británico frases recurrentes y coletillas como "Ding Dong",