Muere a los 90 años Loretta Lynn, la "hija de un minero de carbón" [ENG]

Muere Loretta Lynn. Fue cantante y compositora de música country y filántropa estadounidense. Cuando tenía 21 años, su marido le regaló una guitarra, ella aprendió a tocar y grabó al año siguiente. Comienza a ser parte de la escena country de Nashville en los años 1960 y en el 67 consigue el primero de 16 números 1 (de entre las 70 canciones en lista como artista en solitario y dueto) 2) entre las que destacan "Don't Come Home A' Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)", "You Ain't Woman Enough", "Fist City" y "Coal Miner's Daughter". En ingles.