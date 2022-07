Muere a los 84 años la actriz Mary Alice, 2da version del Oráculo en Matrix, entre otros [ENG]

Publicado hace 1 hora por camachosoft a lovebscott.com

Murio a los 84 años la actriz Mary Alice. Alice ha aparecido en más de 50 programas de televisión y en muchas películas a lo largo de su carrera. Hizo su debut en la gran pantalla en 1974, en la película The Education of Sonny Carson, y luego co-protagonizó las series de TV Police Woman y Sanford and Son. Realizó el papel de Ellie Grant Hubbard en la telenovela All My Children a comienzos de los ochenta, y coprotagonizó A Different World como Leticia 'Lettie' Bostic, de 1988 a 1989. En 1987 recibió un Premio Tony. Noticia en ingles.