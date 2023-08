Mucho Rubiales pero, ¿qué pasa con los violadores libres en la calle?

Publicado hace 52 minutos por Ratoncolorao a blogs.publico.es

Mucho hablar de Rubiales, pero poco de los violadores por la ley del sí es sí. Hasta el punto de que en redes me han deseado que me viole alguno de los recientemente liberados. Antes de la ley del sí es sí, muchas mujeres ya veían reducidas las condenas de sus agresores por considerarse abuso. Algunos ni pisaban la cárcel. En 2015, una reforma del Código Penal por el Partido Popular rebajaba la pena de abusadores sexuales o corruptos. Pasó igual que con la ley del sí es sí. No se añadió una disposición. Aquí el Supremo dijo que no importaba.