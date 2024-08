Publicado hace 1 hora por nereira a laregion.es

El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, ha asegurado este viernes que los Mossos d`Esquadra no se esperaban "un comportamiento tan impropio" del expresident Carles Puigdemont, en relación a la huida del mismo tras dar un discurso en Barcelona. Del mismo modo, ha acusado a Junts de usar a los ciudadanos como extras de un engaño. "Es una acto reprobable e inaceptable. No merecen vestir nuestro uniforme. No solo impidieron su detención sino que además han puesto en dificultad al resto de sus compañeros".