Moscú considera «un reconocimiento histórico» las palabras de Borrell sobre el incumplimiento de la OTAN ante Rusia

Publicado hace 47 minutos por FatherKarras a diario-octubre.com

El alto diplomático europeo afirmó, durante su intervención en la Lección Conmemorativa Carlos de Amberes en Madrid, que la Alianza Atlántica pudo no cumplir sus promesas ante Rusia, pero que eso no justifica el conflicto en Ucrania.A mediados de febrero, pocos días antes del inicio del operativo militar ruso en Ucrania, la revista alemana Der Spiegel reveló un documento que confirma que la OTAN incumplió la promesa hecha en 1991 de no expandirse hacia el este. Esto contradice las declaraciones de su actual secretario general, Jens Stoltenberg,