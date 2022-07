Publicado hace 1 hora por topro34 a heraldo.es

El montañero valenciano rescatado el sábado en el Aneto no supo de la alerta lanzada dos días antes por la Guardia Civil, acerca de la peligrosidad del glaciar, hasta después de sufrir el accidente. "Me enteré a posteriori. De haber tenido la información, me habría decidido por otra ruta más segura o cambiado la fecha", explica mientras se recupera en su casa de las lesiones.