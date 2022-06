Publicado hace 17 minutos por mantero88 a esdiario.com

La propuesta de ley de abolición de la prostitución ha salido adelante a pesar de la ausencia de datos fiables y la divergencia de opiniones parlamentarias. Se corre el riesgo de volver la actividad más clandestina e incluso más atractiva a los no iniciados. Se estiman 100.000 prostitutas, un 0,35% del PIB y no se dibuja con claridad qué salida se le propone a esta parte no menor de la economía.