Publicado hace 1 hora por fareway a eldiario.es

García ha asegurado que ha sido la consecuencia de declaraciones de políticos como el expresidente José María Aznar o la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Pero no solo, para la líder de Más Madrid también vienen de Ayuso, diciendo “insultos al presidente de la Nación”. “Vienen de usted diciendo que vamos camino de una dictadura y estamos sometidos a un tirano”, ha seguido. “Su bullying político y su catastrofismo la hacen no culpable, pero sí responsable de despertar a un monstruo que no van a saber parar”, ha asegurado Mónica García