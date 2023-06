Mónica García acusa a Pablo Iglesias de "mentir" y "hacer daño" a Sumar: "Más Madrid no ha vetado a ningún partido"

Publicado hace 57 minutos por turuleto a 20minutos.es

"Iglesias mintió claramente. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. No hemos vetado a nadie e insisto, estamos remando para adelante", ha respondido con contundencia García en declaraciones a la Cadena Ser, después de que Iglesias dijera que en Más Madrid no quieren a "nadie" de Podemos en la lista electoral de la Comunidad de Madrid para el 23J.