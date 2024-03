Mongolia contra los Abogados Cristianos

Publicado hace 29 minutos por nereira a blogs.publico.es

Mongolia ha lanzado una campaña para querellarse contra esos frikis inquisitoriales llamados Abogados Cristianos.Yo los he conocido. Me he enfrentado a ellos judicialmente. Ganan a menudo. Son patéticos. Irracionales. Ni siquiera entiendes por qué te denuncian. Y luego están los jueces. Que aceptan las demandas de estos frikis. Que te condenan por un chiste. Por una verdad. Por una caricatura.