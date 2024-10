Publicado hace 3 horas por turuleto a 20minutos.es

Ábalos informa al presidente de que Rodríguez acude "en privado" para verle "discretamente" para una gestión en favor de las empresas españolas. A ello, Pedro Sánchez le responde con un "bien". Cuando García recibió la mencionada captura, le dijo a su jefe: "Cuánto te quiero". Y este, en alusión a Sánchez, añadió: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas".