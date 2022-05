La mitad de las empresas incumplen el registro horario a los tres años de la ley

Publicado hace 1 hora por blodhemn a epe.es

La normativa del registro de jornada cumple 3 años en vigor y la mitad de las empresas siguen sin pasar una Inspección de Trabajo. Las compañías o bien no llevan al día el control horario o cuando lo hacen es de manera deficiente o tramposa. La norma ideada para racionalizar los usos del tiempo en los centros de trabajo y poner coto a las horas extras no pagadas, si bien dicha cifra es hoy prácticamente igual a cuando se aprobó la normativa en 2019. En España a la semana se trabajan un total de 6,6 millones de horas extra, el 43,5% no se pagan.