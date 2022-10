Publicado hace 1 hora por Sinior_Rosa a domingosenchandal.com

Eso de revelar las verdades no siempre tiene los resultados que esperamos, y lo que es peor: sabemos que no va a tenerlos pero seguimos haciendo lo mismo, no sé si por una especie de compromiso forzado a base de palabras así como muy grandilocuentes y que en ocasiones alcanza tintes religiosos o porque no sabemos hacer otra cosa.