El ministro de Defensa luso, Nuno Melo, aseguró este viernes que la localidad de Olivenza, ubicada en la provincia española de Badajoz, es «portuguesa» y que Portugal no va a renunciar a ella. «Olivenza es portuguesa, naturalmente. Y no es ninguna provocación», dijo al ser cuestionado por los periodistas en Estremoz, a unos 60 kilómetros de la frontera con Badajoz, donde aseveró que el Estado portugués no reconoce esa localidad como territorio español.