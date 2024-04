Publicado hace 50 minutos por Lord_Cromwell a noticiasdenavarra.com

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido este jueves contra el programa de televisión Masterchef por el trato que dio el presentador Jordi Cruz a una concursante que abandonó voluntariamente el programa por no "estar bien", y ha precisado que primar el bienestar emocional es valiente y no "egoísmo". "No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela".